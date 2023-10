Het grondoffensief laat nog op zich wachten: 'Israël heeft geen haast'

Osinga maakt de vergelijking met eerdere militaire operaties in stedelijk gebied. Zoals de Amerikaanse slag om Falluja in 2006, en in 2016-2017 de strijd tegen Islamitische Staat in Mosul, beide dichtbebouwde steden in Irak, en daarom moeilijk begaanbaar terrein. "Elk huis, elk gebouw wordt van te voren in kaart gebracht. En krijgt dan een code. Die code vergemakkelijkt de coördinatie vanuit de lucht."

Specifieke codes

Specifieke gebouwen of locaties kun je zo sneller identificeren. "In plaats van dat je met radioverkeer een drone-operator een bepaalde richting opstuurt als 'de noordwestelijke hoek', stuur je hem direct naar een specifieke code. Dat moet allemaal voorbereid worden."

De situatie verandert ook nog eens continue, benadrukt Osinga, dus de informatie over specifieke plekken moet ook nog telkens nauwkeurig worden bijgehouden. "Die code is niet meer relevant als alles in puin ligt."