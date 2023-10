Verhalen maken tussen de bommen, hoe kom je aan informatie uit Gaza?

Hoe komt RTL Nieuws aan informatie uit Gaza?

Hoofdredacteur van RTL Nieuws, Ilse Openneer ziet hoe journalisten worstelen om aan informatie te komen. "We mogen er niet zijn. Gaza is helemaal afgesloten. We hebben de mogelijkheid niet om de informatie zelf op te halen", zegt ze.

Openneer: "We werken al twintig jaar met een journalist die daar woont. De ervaring heeft geleerd dat deze journalist betrouwbare informatie verstrekt." Voor de duidelijkheid: dat is niet Hamza, die we eerder introduceerden.

Vertrouwde banden

Naast deze journalist laat RTL Nieuws burgers uit Gaza aan het woord om hun verhalen te vertellen. Volgens Openneer lukt het bijna altijd door de goede banden die over de jaren heen met mensen daar zijn gebouwd. "We hebben mensen in dienst die veel mensen daar goed kennen. Via deze vertrouwde banden kunnen we de verhalen van de burgers optekenen." De afgelopen 34 jaar hebben alle Midden-Oosten-correspondenten van het RTL Nieuws Gaza bezocht om er verhalen te maken. Daarnaast zijn er meerdere redacteuren in de Palestijnse gebieden geweest.

De blokkade van de Gazastrook en de bombardementen maken het steeds lastiger om mensen te bereiken. Er is inmiddels nauwelijks stroom en zelden een internetverbinding. Deze praktische omstandigheden zijn volgens Openneer vaak bepalend voor verslaggeving vanuit Gaza. "We blijven natuurlijk afhankelijk van of iemand stroom op zijn of haar mobiele telefoon heeft."

Informatie uit Israël krijgen is dus wel te doen. Vanuit Gaza is het een heel ander verhaal. Precies dat kan volgens Openneer de balans in perspectieven in de berichtgeving doen wankelen.

'Afschuwelijke oorlog voor beide kanten'

Van dat verschil moet je je als journalist bewust zijn, stelt Openneer. "Het ideaalbeeld zou zijn als wij een verslaggever in Gaza hebben en een andere in Israël. Maar omdat dat niet mogelijk is, moeten we altijd kritisch blijven op onze perspectieven."

Volgens haar probeert RTL Nieuws zo de berichtgeving zo gebalanceerd mogelijk te houden. "Het is een afschuwelijke oorlog voor beide kanten, we moeten het menselijke perspectief blijven bieden ongeacht waar iemand vandaan komt. Dat past bij RTL Nieuws vind ik."