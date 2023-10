Niet schrikken: grote spinkrab gespot in Oosterschelde

Op 19 augustus dit jaar werd tijdens een vistocht twee exemplaren van de grote spinkrab gezien. Ze werden gevangen en daarna weer overboord gezet. Een maand later was het op 8 september opnieuw raak.

Grote spinkrabben behoren tot de grootste krabben ter wereld. Hun lijf is maar zo'n 20 centimeter lang, maar de spinachtige poten inclusief scharen zijn enorm. In Europa komen grote spinkrabben van nature voor in de Kanaalzone en zuidelijker.