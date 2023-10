Ofir is nu een Nederlandse gegijzelde: 'Maar dat kan ook tegen hem werken'

Engel heeft Nederlandse voorouders maar woont zelf in Ramat Rachel, een kibboets bij Jeruzalem. Door zijn Nederlandse familieband heeft hij via een spoedprocedure naturalisatie kunnen krijgen. De opa van Ofir is namelijk in Nederland geboren en na de Tweede Wereldoorlog verhuisde hij met het grootste deel van de familie naar Israël.

Dat hij een Nederlands paspoort kreeg, is bijzonder. Volgens gespecialiseerde advocaten is dit proces uniek in zijn soort. Het zou Ofir mogelijk kunnen helpen. Hamas heeft immers gezegd dat het bereid is om vrouwen, kinderen en buitenlandse gijzelaars vrij te laten als 'de omstandigheden ernaar zijn'.

Dubbele nationaliteit

Maar volgens conflictbemiddelaar Fleur Ravensbergen is het moeilijk te voorspellen of een dubbele nationaliteit in het geval van Ofir met zekerheid in zijn voordeel gaat werken. Zij zat in haar carrière vaak met terroristische groeperingen zoals de ETA in Spanje en de IRA in Ierland om tafel om te onderhandelen.

Ravensbergen stelt dat het moment om te onderhandelen cruciaal is: "Als het grondoffensief begint dan is de deur sowieso dicht." Volgens Ravensbergen zou de uitspraak van Hamas dat ze buitenlandse gijzelaars mogelijk vrij willen laten ook op een andere manier geïnterpreteerd kunnen worden. "Het is mogelijk dat ze daarmee de indruk willen wekken dat ze zich wel aan bepaalde regels houden."

In deze video vraagt Ofirs tante Yael om de vrijlating van de jongen en zijn schoonvader: