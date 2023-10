Familie van ontvoerde Ofir: 'We weten niet of hij nog leeft'

Nadat Yuval en zijn familie werden geïnformeerd over de gijzeling, is hij direct naar Israël vertrokken. "Het is een tegenstrijdig gevoel. Ik ben nu weer een paar dagen veilig terug in Nederland, terwijl de rest van mijn familie en vrienden daar nog zijn. Zij hebben dagelijks te maken met het leed van de oorlog terwijl we nog steeds niks weten over de situatie van Ofir."

Onzekerheid

De tante van Ofir, Bertien Minco, die ook in Nederland woont, beaamt de zorgen. Zij zegt dat ze pas na een paar dagen te horen kregen dat het om een gijzeling ging. "In het begin werd ook nog rekening gehouden met dat hij meteen vermoord zou zijn. Maar we weten helemaal niks en zitten dagelijks in onzekerheid. We weten niet eens of hij nog leeft."