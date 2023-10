Gegijzeld door Hamas: Ofir (18) na ontvoering tot Nederlander genaturaliseerd

Engel heeft dus sinds vorige week naast de Israëlische, ook de Nederlandse nationaliteit die hij kon krijgen omdat zijn voorouders Nederlands waren. Dat zou zijn kansen om vrij te komen, mogelijk kunnen vergroten. Hij woont in Ramat Rachel, een kibboets bij Jeruzalem.

De tante van Ofir gaf eerder een interview met The Jewish Chronicle waarin ze haar zorgen uitte. Ze had op zaterdag 7 oktober in de ochtend nog contact met Ofir, maar een paar uur later nam hij niet meer op.

In de avond liet de moeder van Ofir aan de tante weten dat er 'een paar terroristen met geweren het huis waren binnengedrongen'. Ofir probeerde zich met de familie van zijn vriendin te verstoppen, maar al snel werden ze gevonden. Daarna is er niets meer gehoord van de jongen en zijn schoonvader. De vriendin en schoonmoeder konden ontsnappen en werden uren later door het Israëlische leger in veiligheid gebracht.