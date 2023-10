Hulp keihard nodig in Gaza: 'We drinken vies water, brood is op'

Hulp onzeker

Dareen heeft al een week niks meer gehoord van haar ouders die in het noorden van Gaza wonen. Telefoonverbinding is slecht en ernaar toe gaan, is geen optie want het is er gevaarlijk en er is geen brandstof.

Aan de grens met Egypte bij Rafah staan 20 vrachtwagens met voedsel en medicijnen klaar. Dat zou lang niet genoeg zijn voor de hele Gazastrook, maar het geeft Dareen hoop. "Het kan de ellende in Gazastrook iets verzachten." Of die hulp snel komt, is onzeker. Want de grensovergang is door de Israëlische bombardementen aan de Gazakant volgens persbureau Reuters slecht bereikbaar.