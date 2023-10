Mensenrechtenprijs EU gaat naar vermoorde Iraanse Mahsa Amini

De 22-jarige Amini overleed ruim een jaar geleden na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie. De Koerdisch-Iraanse studente zou haar hoofddoek niet volgens de regels hebben gedragen.

Protestbeweging

"De dag dat Amini stierf zal in schande voortleven", zegt parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Maar de dag markeert volgens haar ook een keerpunt. "De door vrouwen geleide protestbeweging schrijft geschiedenis. De dappere en onverzettelijke vrouwen en mannen die het voortouw nemen in de strijd voor verandering hebben het oog en oor van de wereld. We staan achter jullie."