Staatsbezoek Zuid-Afrika: 'Koning moet het verleden in de ogen kijken'

Gisteren brachten de koning en koningin een bezoek aan het Apartheid Museum in Johannesburg, vandaag staat het Freedom Park in hoofdstad Pretoria op de planning. Ze lopen daar langs een 700 meter lange muur waarop de namen staan van de mensen die sneuvelden in de strijd tegen apartheid en slavernij.

Grote problemen

Toen koningin Beatrix de Zuid-Afrikaanse president Mandela bezocht in 1996, was het land vol hoop. Maar van Mandela's droom is nu, bijna dertig jaar later, weinig over.

Miljoenen Zuid-Afrikanen wonen nog steeds in townships, buitenwijken die worden geplaagd door armoede en geweld. De rijken wonen in villa's met hoge hekken eromheen. Rassenscheiding bestaat formeel niet meer, maar in de praktijk lijkt er weinig veranderd.

De kloof tussen arm en rijk is in het land het grootste ter wereld. Een tiende van de bevolking bezit meer dan 80 procent van de rijkdom, volgens de Wereldbank. Een erfenis van de apartheid en van eeuwenlange koloniale overheersing.