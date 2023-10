Politie is ruim 2200 portofoons kwijt: 'Beheer is een puinhoop'

Het grootste deel van de vermiste 2244 portofoons is door de politie uitgeschakeld. Maar alleen al in Rotterdam zijn er 450 portofoons actief, waarvan de politie niet weet wie ze in handen heeft.

De politie heeft geen idee waar de zoekgeraakte portofoons zich bevinden. Zo'n apparaat ligt naar alle waarschijnlijkheid ergens in een la of kast op het politiebureau, maar het valt ook niet uit te sluiten dat ze enige tijd zijn rondgegaan in het criminele circuit.

De politie schat zelf dat die kans "nihil" is. Maar het schort aan een waterdichte administratie wie welke portofoon in gebruik heeft en er bestaat nog geen systeem dat verdacht gebruik van portofoons, zoals afluisteren, snel opmerkt.

Meeluisteren met agenten

Voorzitter Jan Struijs van politiebond NPB wil dat er een onderzoek komt naar vermiste portofoons. "We moeten honderd procent kunnen uitsluiten dat er apparaten worden gebruikt in het criminele circuit. Het is nu een puinhoop met de registratie en dat is bijzonder onwenselijk."

Het is namelijk al eens voorgekomen dat een portofoon in verkeerde handen kwam. In 2016 verkocht een corrupte agent in Limburg een portofoon en enkele politieuniformen aan criminelen. Die konden daardoor een tijd lang meeluisteren met agenten, recherche en de meldkamer, waardoor ze op de hoogte waren van aanstaande politieacties.