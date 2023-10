Groot verdriet, diepe rouw: zo wapen je jezelf tegen schokkende oorlogsbeelden

Het is begrijpelijk dat de oorlog veel mensen aangrijpt, zegt De Jong. "Je wilt iets doen tegen al het leed dat zich daar afspeelt. De beelden en de verhalen die dagelijks voorbijkomen blijven je bezighouden, waardoor je meer stress kunt krijgen."

"Sommige mensen schamen zich ervoor als ze het nieuws minder in de gaten willen houden, omdat ze denken dat iedereen naar het nieuws kijkt en zij dat dus ook moeten doen. Maar op welke manier je het nieuws moet volgen is voor iedereen anders. Als de gevolgen zijn dat je er niet van kunt slapen, of eten, of je bent constant aan het piekeren, dan zijn die klachten misschien een teken dat je er toch op een andere manier mee moet omgaan."

PTSS

Eén van die manieren is het doseren van die schokkende beelden. Als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat in uitzonderlijke gevallen leiden tot het ontwikkelen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). "Dat overkomt maar een heel klein deel. Maar het is voor jezelf belangrijk om te weten dat je een keuze hebt in hoeveel en hoe vaak je het nieuws volgt. Stel jezelf ook de vraag of het voor jezelf een toegevoegde waarde heeft om iets te kijken."