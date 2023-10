Onschuldige Amerikaan na vrijlating doodgeschoten door politie

De 53-jarige Leonard Allen Cure werd maandag door een hulpsherrif staande gehouden op de snelweg. Cure werkte eerst nog mee en stapte uit zijn auto, maar op het moment dat hij hoorde dat hij gearresteerd zou worden werd hij gewelddadig, zo luidt het persbericht van de autoriteiten.

De hulpsherrif zou eerst zijn taser hebben gebruikt en sloeg Cure ook met een politieknuppel, maar nadat de man zich bleef verzetten werd hij neergeschoten. Waarom hij werd staande gehouden is niet bekendgemaakt. Van het incident bestaan videobeelden die nog niet zijn vrijgegeven. Er is inmiddels een onderzoek ingesteld.

Verslagenheid

Op het nieuws wordt verslagen gereageerd door onder meer de directeur van The Innocence Project, een organisatie die zich inzet voor onterecht veroordeelden.

"Ik kan me niet voorstellen hoe het is om te weten dat je zoon onschuldig is en te zien dat hij tot levenslang wordt veroordeeld, om vervolgens – als hij weer vrij is – te horen dat hij is doodgeschoten", zei directeur Seth Miller tegen CBS News.

Angst blijft na vrijlating

Miller benadrukt dat veel onterecht veroordeelden een levenslang trauma met zich meedragen. De angst om opnieuw gearresteerd te worden is groot. "Zelfs als ze vrij zijn, hebben ze altijd te maken met de angst dat ze opnieuw veroordeeld en opgesloten zullen worden voor iets wat ze niet hebben gedaan."