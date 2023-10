Drie maanden na invoering wil Tweede Kamer alweer van plastictaks af

Nu de motie is aangenomen, is de vraag of het kabinet deze ook zal uitvoeren. De kans daarop is klein. Het kabinet daarom wegsturen kan niet meer want het is al gevallen.

Volgend kabinet?

Dat betekent niet dat deze uitspraak van de Kamer waardeloos is. Omdat naast VVD en SP ook BBB en PVV van de plastictaks af willen is de kans aanzienlijk dat er ook na de komende verkiezingen nog steeds een meerderheid in het parlement deze belasting af zal schieten.