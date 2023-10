Voor honderden euro's opgelicht door schoorsteenveger: 'Ik schrok me kapot'

Mocht je toch online een bedrijf tegenkomen dat je wil inhuren voor een klus, dan moet je van tevoren - schriftelijke - afspraken maken over de kosten.

Veel bedrijven doen daar volgens Spierenburg moeilijk of vaag over, omdat ze naar eigen zeggen niet altijd weten wat het probleem is en welke kosten daarbij horen. "Als ze daar vooraf niet transparant over zijn, dan houden ze cruciale informatie achter. Dat kan in een eventuele rechtszaak zeer nadelig voor hen zijn."

Er zijn ook vakmannen die overgaan tot intimideren of zelfs agressie. Dan is het wat logischer als consumenten tóch overgaan op het betalen van de factuur. Wat kan je doen als je wel eenmaal betaald hebt en er vervolgens achter komt dat je opgelicht bent? "Dan kan je het terugvorderen via de rechter of rechtsbijstand."