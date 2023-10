Koeman zichtbaar blij na zege Oranje op Griekenland

Nederland kreeg in blessuretijd weer een strafschop, na een overtreding op Dumfries. Dit keer eiste Van Dijk de bal op. De aanvoerder, die op het WK nog een strafschop miste tegen de Argentijnen, schoot wel raak.

Strafschoppen

"En Brobbey had daarna ook nog een penalty moeten hebben", zei de bondscoach. "We hadden niet twee maar drie strafschoppen moeten krijgen. Ook daarom was deze zege dik en dik verdiend. We hebben ook nauwelijks iets weggegeven, zelfs niet toen zij in de slotfase alles of niets gingen spelen met twee extra aanvallers."

"Wij zijn natuurlijk verplicht om ons rechtstreeks voor het EK te plaatsen in deze poule", zei Koeman. "Al is onze poule misschien wel zwaarder dan veel andere poules. Maar wij moeten normaal gesproken tweemaal winnen van Griekenland. Maar we misten nu ook heel veel spelers", doelde hij op een waslijst met twaalf geblesseerde internationals.

'Mooie toekomst'

"We gaan niet als favoriet naar het EK", zei Koeman. "Maar we hebben wel een goede en talentvolle groep als iedereen weer fit is. Ik heb afgelopen week genoten van Reijnders en Hartman en hopelijk breekt Brobbey ook verder door.

We kunnen het heel veel teams erg lastig maken. De toekomst van Oranje ziet er volgens mij mooi uit."