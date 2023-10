'Joran van der Sloot gaat schuld bekennen in afpersingszaak Beth Holloway'

Woensdag verschijnt Van der Sloot in Alabama voor de rechter, waar hij onder meer terechtstaat voor afpersing.

Amerikaanse aanklagers zeggen dat Van der Sloot in 2010 geld vroeg aan Beth Holloway om de locatie van het lichaam van haar dochter bekend te maken. Daarop werd de inmiddels 36-jarige Van der Sloot aangeklaagd. In juni zei Van der Sloot nog onschuldig te zijn.

Deal gesloten

De Amerikaanse tiener werd nooit meer gezien nadat Van der Sloot in 2005 voor het laatst contact met haar had. Hij is nooit veroordeeld in de zaak, maar is wel nog de enige verdachte.

Volgens bronnen van De Telegraaf heeft de Nederlander inmiddels een deal gesloten met de Amerikaanse aanklagers. Hij zou in ruil voor een lagere straf voor de afpersing van de familie Holloway 'volledig openheid van zaken moeten geven over de vermissing van Natalee en het afpersen van haar nabestaanden', schrijft de krant. Amerikaanse media hebben geen details over de deal.