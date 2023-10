Dareen vreest het ergste voor Gazastad: 'En we kunnen nergens naartoe'

Geen keus

Tot afgelopen zondag woonde Dareen met haar man en vier kinderen, de jongste 12 en de oudste 22, in hun huis in het noorden van Gaza. Aan het begin van de Israëlische vergeldingsacties op de Gazastrook moest het gezin hun huis verlaten, omdat er in de buurt zwaar gevochten werd. Het gezin schuilt nu in een gebouw in het midden van Gazastad. "We hebben niet de illusie dat het hier veilig is, maar we hebben geen keus."