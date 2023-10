Stoffelijke resten lang vermiste Germa van den Boom niet gevonden

Germa is voor het laatst gezien in haar ouderlijk huis in het Brabantse Nieuwendijk (gemeente Altena). Ze was 19 jaar en voor het eerst een weekendje alleen thuis. Haar ouders en jongere broer waren bij familie.

Na een avondje stappen is er nooit meer iets van haar vernomen. Gezien de sporen die destijds zijn aangetroffen, gaat de politie er vanuit dat er een misdrijf is gepleegd.