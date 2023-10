Sandra overleefde zware crash op vakantie - de echte klap kwam daarna

Euforisch

Dat zeiden ze weer tegen elkaar toen ze Sandra's auto bij het bergingsbedrijf zagen. Helemaal in de kreukels. "Hoe is het mogelijk dat we hier nog staan? We waren euforisch dat we het hadden overleefd, dat we niet eens in het ziekenhuis hoefden te blijven. We wilden onze kinderen niet ongerust maken en besloten hen niet te bellen en de volgende dag gewoon naar de stacaravan te rijden."

"Of we nu thuis of op het vakantieadres rustig aan moesten doen... dan kun je beter in Zuid-Frankrijk zitten", lacht Sandra. Met een huurauto vervolgden ze hun weg. "Arie en ik waren die rit heel gespannen. Bij elk remlicht zei ik: 'Pas op, een remlicht, kijk uit, er komt een auto van links.' Aan de andere kant was ik ook vrij zen door de morfine." Sandra kan makkelijk over het ongeluk praten. "Nu wel, het heeft me wel een jaar revalidatie en heel wat therapie gekost."

Laag tempo

De vakantie was overigens - afgezien van haar blauwe plekken, hoofdpijn, en gebrek aan energie – eigenlijk best wel leuk. "We bleven euforisch. Door de morfine sliep ik heerlijk op dat dunne matrasje van de stacaravan. Het was gezellig. We lagen veel op het strand en maakten af en toe een uitstapje. In Saint Tropez liepen we wat over de boulevard. Als ik moe was, pakten we een terrasje, weer twintig minuutjes lopen, weer een terrasje. Ook in een laag tempo hadden we het best naar ons zin."