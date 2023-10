Kabinet onthoudt zich van oordeel omstreden onkruidverdelger glyfosaat

Volgens Adema zijn er onvoldoende argumenten om voor een verbod van het middel te stemmen. Tegelijkertijd is er grote bezorgdheid over de toename van het aantal patiënten met de ziekte van Parkinson. Reden volgens Adema, om ook niet voor het gebruik te stemmen.

Onderzoek

Volgens de minister is niet wetenschappelijk vastgesteld dat glyfosaat neurotoxische aandoeningen als Parkinson veroorzaakt. Als dat wel het geval was zou het kabinet tegen het gebruik stemmen. Maar Adema erkent dat er veel vragen zijn. Daarom start het kabinet een onderzoek dat duidelijk moet maken of het verband er is. Dat gaat enkele jaren in beslag nemen.

De stof glyfosaat is het hoofdbestanddeel in Roundup van fabrikant Monsanto. Het middel wordt gebruikt om akkers voor te bereiden op het inzaaien met gewassen. Voor boeren zijn er maar weinig alternatieven. Maar Roundup heeft veel tegenstanders, omdat er nog veel onduidelijk is over hoe schadelijk het is voor de natuur en voor mensen.