Geen water en geen voedsel, Israël blokkeert Gaza volledig: 'Burgers worden hard gestraft'

"Sinds 2007 is er gebrek aan van alles in Gaza. Dat zal nu alleen nog maar erger worden. Het land is al helemaal hermetisch afgesloten. Er wordt hier en daar nog wat het land binnengesmokkeld, zoals we de laatste dagen hebben kunnen zien." Dat gebeurt bijvoorbeeld via een tunnelnetwerk, dat onder de gehele Gazastrook ligt. Zo is Hamas ook grotendeels aan de wapens gekomen om de verrassingsaanval op Israël uit te voeren.

Onschuldige slachtoffers

Volgens Malcontent raakt de totale blokkade vooral onschuldige mensen. "De burgers van Gaza zullen hier alleen maar harder door gestraft worden." De toegang met Egypte lijkt voor Gaza de enige hoop waardoor eventueel hulp kan komen. "Maar de huidige regering van Egypte wil een goede verstandhouding houden met Israël. De verhoudingen tussen het regime en Hamas zijn niet te best. Misschien gooien ze uit barmhartigheid toch de grens open", zegt Malcontent. Een bevolkingsgroep water en voedsel ontzeggen is verboden onder het internationaal humanitair recht en kan worden gezien als oorlogsmisdrijf.

In onderstaande video is te zien hoe vluchtelingen in Gaza moe zijn van weer een nieuwe oorlog.