Wat is Hamas? En vier andere vragen over het Israëlisch-Palestijnse conflict

2. Wat voor organisatie is Hamas en wat wil de groep bereiken?

Hamas is een islamitische beweging die in 1987 is opgericht. Sinds 2007 is de organisatie aan de macht in de Gazastrook. De aanval van Hamas van afgelopen zaterdag kwam ook daar vandaan.

Hamas wordt door de internationale wereld beschouwd als een terreurorganisatie. Ze gebruiken veel geweld, voeren zelfmoordacties uit met bomaanslagen op Israëlische bussen, zijn betrokken bij schietpartijen op synagogen en vuren geregeld lange afstandsraketten af. Israël heeft Hamas ook herhaaldelijk aangevallen met luchtaanvallen en heeft de Gazastrook sinds 2007 geblokkeerd.

Hamas ziet zichzelf als een bevrijdingsbeweging die opkomt voor de Palestijnse bevolking met een politieke en militante tak. Die politieke tak voorziet in medische zorg en infrastructuur in Gaza. De militaire tak zet zich volgens hun handvest in voor de bevrijding van Palestina en wil een einde maken aan de Israëlische bezetting. Wagemakers: "Ze willen in principe de macht over alle gebieden die door Israël bezet worden en de staat Israël. Veel Palestijnse mensen zijn geboren op de plek waar Israël nu ligt."

Hamas had dertig jaar lang als officieel doel dat de staat Israël moest worden vernietigd. In 2017 werd dat uit het handvest van Hamas geschrapt. Maar een dialoog tussen de twee vijanden bracht dit niet op gang. En die lijkt nu verder weg dan ooit.