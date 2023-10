Hamas opent 'ongekende' aanval op Israël: infiltranten steken grens over

"Als je naar de geschiedenis kijkt dan verwacht ik gigantische bombardementen in de hele Gazastrook en mogelijk ook een militaire respons op de grond."

Het Israëlische luchtafweergeschut is door de raketaanvallen ingeschakeld. Aan de Israëlische kant van de grens lijkt in de plaats Sderot over en weer geschoten te worden. Militanten van Hamas kwamen Israël binnen vanuit Gaza over land, over zee en door de lucht met behulp van paragliders, zei woordvoerder van de Israëlische strijdkrachten (IDF) Richard Hecht tijdens een persconferentie. Of IDF inlichtingen had over de aanval, wilde Hecht niet zeggen.

"We zien dat de Hamas-strijders Israëlische soldaten hebben doodgeschoten en gekidnapt hebben. Ook zijn er burgers die het niet overleefd hebben", zegt Nagtzaam. Israël spreekt vooralsnog over een vrouw die is omgekomen en vijftien gewonden. Volgens CNN, die cijfers opvroeg bij twee Israëlische ziekenhuizen, zouden er al honderd gewonden zijn. "Dit is een ongekende aanval van Hamas op Israëlisch grondgebied."

Verrassingsaanval

Mohammad Deif, een leider van de Palestijnse groep Hamas die de Gazastrook controleert, meldt dat de groepering achter de 'verrassingsaanval' zit. "Dit is de dag van de grote strijd om de laatste bezetting op aarde te beëindigen."