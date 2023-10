Europees antwoord op Elon Musks SpaceX gelanceerd vanuit Spanje

Voor de zomer probeerde PLD Space twee keer zijn raket te lanceren. In mei ging het niet door vanwege harde wind. In juni brak het lanceerprogramma een tiende van een seconde voor de raket de lucht in zou gaan, automatisch af vanwege een veiligheidsprocedure. In de zomer was de lanceerbasis in Huelva gesloten vanwege bosbrandgevaar.

Herbruikbare raket

Afgelopen nacht, bij de derde poging, ging de raket alsnog. Enkele minuten na de lancering was de Miura 1 buiten de atmosfeer van de aarde. Rond kwart voor 3 was de herbruikbare raket terug. Met behulp van parachutes werd de raket teruggebracht op aarde, vlakbij de plek in Huelva waarvandaan hij werd gelanceerd.