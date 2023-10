32 minderjarige klimaatactivisten gemeld bij Veilig Thuis

Tot vorige week had Veilig Thuis nog maar één melding gekregen over klimaatprotesten op de A12 in Den Haag. Dat was opvallend omdat de politie in Den Haag eerder had aangekondigd de arrestatie van tientallen minderjarigen te melden bij Veilig Thuis.

Genoeg reden

Volgens een woordvoerder van de politie is er gewacht tot een interne kwaliteitscontroleur had beoordeeld er genoeg reden was om rapporten door te sturen. Dat was volgens de politie bij al deze 32 dossiers het geval, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.