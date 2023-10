Supervulkaan in Italië zorgt voor onrust: 'We slapen niet meer'

Iris de Brouwer woont met haar man Peppe in Pozzuoli, vlakbij de supervulkaan. Ze is reisleider in Napels. Volgens de Nederlandse hebben de mensen rond het vulkanische gebied, een evacuatieplan voor als het mis gaat. "Dat hebben we al heel lang, maar donderdag heeft de burgemeester nieuwe afspraken gemaakt met de regering."

Moeilijke inschatting

Vulkaandeskundige en universitair hoofddocent aan de vrije universiteit Janne Koornneef, denkt dat men zich niet veel zorgen hoeft te maken over een grote uitbarsting. "Maar het is heel lastig om er iets over te zeggen. Er is magma dat zich onder aardkorst aan het verspreiden is, maar het is de vraag wat daarmee gaat gebeuren: gaat het borrelen of verstenen."

Het is wel belangrijk de situatie goed te monitoren, zegt Koornneef. "Zoals mensen modellen maken van het weer, zo worden er ook modellen gemaakt van vulkanen. Maar dan is het nog steeds moeilijk er iets over te zeggen. Als een model zegt dat er grote kans is op regen, betekent dat niet dat het ook gaat gebeuren. Het blijft een inschatting."