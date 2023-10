Paus Franciscus praat ineens over 'onbespreekbare' dingen, wat is er aan de hand?

Het is dan ook feitelijk best bijzonder dat Franciscus die uitspraak doet, vindt de Vlaamse filosoof en theoloog Emmanuel Van Lierde. Hij schreef een boek over paus Franciscus. ''Het typische aan deze paus is dat hij beetje bij beetje dingen toelaat. Dingen zomaar verbieden is volgens hem niet langer nodig.''

Alles bespreekbaar

''Onder vorige pausen werden veel debatten met een definitief antwoord gesloten en daarmee was dan de kous meestal af. Was je het er niet mee eens, dan mocht je de kerk verlaten of werd je als theoloog gestraft. Maar in de ogen van Franciscus is vrijwel niks taboe. Alles zou bespreekbaar moeten zijn'', zegt Van Lierde.

Een ander voorbeeld daarvan is het toelaten van vrouwen tot het priesterschap. In de brief schrijft Franciscus ook dat de wijding van vrouwen inderdaad verboden is volgens de kerkelijke leer, maar dat het verbod wel bestudeerd zou kunnen worden. Bosman: ''Volgens Paus Johannes Paulus II was dat absoluut uit den boze. Kan nooit, mag nooit, ondenkbaar.''