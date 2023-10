Nederlands restaurant uitgeroepen tot beste ter wereld - eigenaar apetrots

Maar wat maakt Bougainville volgens de recensies op TripAdvisor dan het beste ter wereld? Het eten? De service? De ligging? "Het is een combinatie van goed eten en een schappelijke prijs", denkt eigenaar Toren. Hij spreekt over een kwestie van teamwork want dagelijks zijn er 40 tot 50 personen bezig om de gasten een zo fijn mogelijk avondje uit te bezorgen. "Van de portier tot aan de chefs in de keuken. Iedereen heeft hier aan bijgedragen."

Dat het restaurant tot de beste van de wereld is gekozen, brengt naast naamsbekendheid ook verwachtingen mee. Dat vindt Toren lastig. Want ook bij het bij het 'beste restaurant ter wereld' gaat nog wel eens wat mis. "Sommige mensen zullen verwachten dat het bij ons perfect is, van het eten tot aan de ambiance. Dat is sowieso logisch bij een sterrenrestaurant, maar door deze prijs wordt dat misschien nog wel meer."