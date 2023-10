Koopkrachtplannen Tweede Kamer op de schop: ambities teruggeschroefd

Ook de voorgestelde verhoging van de bankenbelasting 'was wel heel aanzienlijk ten opzichte van de omvang', zei D66-Kamerlid Steven van Weyenberg naar aanleiding van de brief van het kabinet. De verhoging wordt wat omlaag bijgesteld, zodat die nog 150 miljoen euro moet opleveren, in plaats van de eerder bedachte 350 miljoen.

Voorlopig geen belasting voor transferpassagiers

Ook het aangenomen CDA-plan om een vliegbelasting voor overstappassagiers in te voeren, stuitte op verzet in het kabinet. CDA-Kamerlid Inge Dijk gaf in het debat toe dat het plan inderdaad nog niet in 2024 in te voeren was, zoals het CDA eigenlijk wilde.

Het geld dat ermee zou worden opgehaald, wilde het CDA inzetten om de energiebelasting voor huishoudens te verlagen. Dijk wil nog geen afscheid nemen van het plan, dat wellicht later zou kunnen worden ingevoerd, maar gaat voor volgend jaar wel op zoek naar een andere manier om de verlaging van de energiebelasting te betalen.

Ze opperde dat het geld misschien gevonden zou kunnen worden in de groter dan verwachte opbrengsten van de vennootschapsbelasting. Of daar een meerderheid voor is, is nog onduidelijk.

Groeifonds

De VVD blijft erbij dat het Nationaal Groeifonds kan worden aangesproken om de brandstofaccijnzen volgend jaar niet te laten stijgen. Dat deze steunmaatregel voor autorijders volgens critici ten koste gaat van investeringen in toekomstige economische groei, neemt Kamerlid Eelco Heinen voor lief. "Er ligt geld op de plank, er zitten mensen klem en die gaan we nu helpen."