Nederlander eet minder vlees: 'Maar we hadden sterkere daling verwacht'

Het advies van het Voedingscentrum is om maximaal 26 kilo vlees per jaar te eten. Of we daar in de komende paar jaar naartoe gaan is nog maar de vraag, volgens Dagevos. "Als je naar de daling kijkt, dan stemt dat ons hoopvol. Tegelijkertijd is de daling sinds 2005 relatief klein. Dat komt ook door onze gewoontes. We zijn gehecht geraakt aan vlees eten, het is zo'n gevestigd onderdeel van ons eetpatroon."