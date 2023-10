Haïti heeft nul grip op bendegeweld, dus grijpen andere landen nu in

Makkelijk zal het niet zijn om rust en orde te brengen, verwacht Ducena. Zij wijt de crisis niet alleen aan het optreden van de bendes, ook de rol van de autoriteiten speelt volgens haar een grote rol.

Want in plaats van het bendegeweld daadwerkelijk aan te pakken, onderhouden juist ook politici nauwe contacten met de gangleiders. De boven- en onderwereld zijn volgens de mensenrechtenadvocaat nauw met elkaar verweven. "Veel politici hebben niet de wil om de crisis echt aan te pakken. De mensen die het land runnen gebruiken de bendes om aan de macht te kunnen blijven, waardoor de gangs alleen maar machtiger worden."

Gewelddadige reputatie

Net als veel andere lokale hulporganisaties is ze sceptisch over het slagen van de veiligheidsmissie. "We weten niet wat we van de autoriteiten, en van deze missie, kunnen verwachten."

Zo zijn er zorgen over het optreden van de Keniaanse veiligheidsdiensten, die in eigen land schuldig zijn aan illegale executies, corruptie en het schenden van mensenrechten.

Maar ook de bendes dreigen met nog meer geweld. De machtigste bendeleider van Haïti, bekend onder de naam Jimmy "Barbecue" Cherizier, liet vorige maand al weten dat alle buitenlandse eenheden een legitiem doelwit zijn. "Ons gevecht zal met wapens zijn", zei hij.

Pijnlijke geschiedenis

Daarnaast kent Haïti een pijnlijke geschiedenis wat betreft buitenlandse inmenging. Eerdere missies van de Verenigde Naties leidden niet tot nauwelijks tot het gewenste effect, maar zorgden juist voor nóg meer leed.