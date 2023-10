Verleden blijft politici soms eeuwig achtervolgen: 'Niet onbegrijpelijk'

Politiek verslaggever Frits Wester ziet ook dat steeds meer politici uit moeten kijken over wat er uit hun verleden naar boven oprakelt. Sociale media spelen daar volgens Wester een belangrijke rol in. "Vroeger werd er bij screenings gekeken of het wel klopte wat iemand zei over zijn diploma's bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig moet er ook gekeken worden naar de uitingen op sociale media. Sommigen plaatsen in een bepaalde bui twee of drie zinnen op X (voorheen Twitter) waar ze later weer mee geconfronteerd kunnen worden."

'Wees meteen open'

Maar ook in het verleden - toen sociale media er nog niet waren - glipten er wel eens dingen tussen screenings door. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Daar werden leden op de lijst gezet die in het verleden onder meer verdacht waren van mishandeling en bedreiging.

Zelfs wanneer er een volledige screening plaatsvindt, kan het niet altijd problemen voorkomen volgens Wester. "Sommige mensen vertellen zelf dan niet de waarheid of verzwijgen juist iets. Als er dingen in je verleden zijn gebeurd, wees er dan maar meteen open over. Het zal namelijk vroeg of laat toch wel naar buiten komen en dan kan je beter bij voorhand al openheid hebben gegeven aan je politieke partij."