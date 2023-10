Uitgebrande club in Murcia kreeg al een jaar geleden bevel te sluiten

Loco-burgemeester Antonio Navarro, die aantrad in juni van dit jaar, zegt verbijsterd te zijn over de documenten die werden gevonden toen zondag en gisteren gezocht werd in de archieven van de gemeente Murcia. Hij belooft ''hard optreden, wat de consequenties ook zullen zijn".

Boter op het hoofd

De vereniging van horecaondernemers in Murcia meent dat er veel mensen met boter op hun hoofd zijn in deze zaak. “Iedereen in Murcia wist dat er in en rond deze twee clubs activiteit was", zegt voorzitter Jesús Jiménez van de vereniging. "Natuurlijk zijn er in al die maanden sinds het sluitingsbevel ook patrouilles van de politie langs deze clubs geweest. Het lijkt me duidelijk dat de eigenaar het meest verantwoordelijk is, maar de gemeente moet zorgen voor naleving en dat is niet gebeurd."