Drie vrouwen gestoken in dezelfde straat in vier dagen tijd in Utrecht

Op de Balijelaan in Utrecht is vannacht voor de derde keer in vier dagen tijd een vrouw slachtoffer geworden van een steekpartij. De vrouw raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ze was wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is een 20-jarige vrouw.

Het is het derde steekincident waarbij een vrouw lichtgewond is geraakt. Vorige week donderdag raakte een 23-jarige vrouw al gewond toen ze werd gestoken vlakbij de kruising met de Croeselaan. De politie wilde toen weinig over het incident kwijt 'vanwege de maatschappelijke onrust die zou kunnen ontstaan'. Beroofd Afgelopen zaterdag was het opnieuw raak, op vrijwel dezelfde plek. Ook hier raakte een 23-jarige vrouw gewond toen ze werd bedreigd met een scherp voorwerp. Het slachtoffer werd beroofd van haar schoudertas en daarna gestoken. Ze raakte lichtgewond. Lees ook: Steekpartij zorgt voor commotie in Apeldoorn Een woordvoerder van de politie laat aan RTL Nieuws weten dat het onderzoek nog loopt. "Per incident ging het om één dader, maar het is nog niet duidelijk of het steeds om dezelfde persoon gaat. We houden rekening met alle opties." Waar het incident zich precies afspeelde is niet duidelijk. De politie zocht met een speurhond op het de Balijelaan en het Merwedeplantsoen. Dat plantsoen is een groenstrook die onder de Balijebrug doorloopt.