Eerste boete voor bedrijf dat ruimtepuin niet heeft opgeruimd

Toen het tien jaar later zover was en het einde van de satelliet naderde, bleek dat er niet meer genoeg brandstof aan boord was. Daardoor blijft EchoStar-7 een gevaar voor andere communicatiesatellieten in die hoge baan.

"Nu we steeds meer gebruik maken van satellieten en de ruimte-economie groeit, moeten bedrijven zich aan hun afspraken houden. Deze maatregel is een doorbraak", stelt de FCC.

Duizenden satellieten

Er draaien duizenden satellieten en nog veel meer brokstukken en restanten met hoge snelheid rond de aarde. Als ze botsen, vallen ze uiteen in kleinere brokstukjes.

Hoe meer ruimtepuin er is, hoe groter de kans op nog meer botsingen en het ontstaan van nog meer afval. Vanwege de hoge snelheden kunnen zelfs de kleinste brokstukjes gevaarlijk zijn.