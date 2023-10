Jorge en Rosa gingen bijna nooit uit – en stierven bij brand discotheek Spanje

Bryan ontving zaterdagnacht nog een video van Jorge via WhatsApp. Hij stuurde hem een boodschap vanuit club Fonda Milagros. "Het was een vrolijke boel", omschrijft Bryan de video. "Jorge riep iets over dat hij pas dinsdag weer terug zou zijn, maar het was niet goed verstaanbaar omdat de muziek alles overstemde."

Feestvideo

Toen Bryan zijn WhatsApp zondagochtend opende, was de brand al geweest, al wist Bryan toen nog van niets. Over die brand hoorde hij pas tegen het einde van de ochtend. Bryan ging vandaag niet aan het werk. Zijn baas plaatste op alle socialmediakanalen van Moyca Grapes een bericht om Jorge te herdenken.

"Maar het ergst is het natuurlijk voor de kinderen", vertelt Bryan. "Jorge en Rosa hadden drie kinderen. Die kinderen, dat was hun grote geluk. De oudste is pas 8. Alle drie de kinderen zijn in een klap wees. Het is niet te bevatten."