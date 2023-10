Fatale brand nachtclub Spanje: 'Ze hadden geen schijn van kans'

De hele Latijns-Amerikaanse gemeenschap in Murcia is in rouw, vertelt Sara. "Iedereen in onze gemeenschap kende Fonda Milagros en ik denk dat iedereen er wel eens is geweest. Heel veel mensen kenden direct of indirect mensen die daar vanochtend binnen waren. Het was niet zo vol meer als eerder in de nacht, want het gebeurde rond het moment waarop het feest overging in de after party, maar toch waren er nog vele tientallen mensen binnen."

In shock

Sara zegt vrienden te hebben die al sinds vanochtend bijna niet uit hun woorden kunnen komen, ook vrienden die afgelopen nacht niet zelf in de club waren. "Zij zijn in shock. Dit is een plek waar we elkaar met regelmaat tegenkwamen. Nu is op die plek deze ramp gebeurd. Het is voor velen traumatisch, zelfs als ze niet zelf de vlammen in het echt hebben gezien."