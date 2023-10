400 aanhoudingen bij klimaatdemonstratie in Den Haag, tegenstanders zochten confrontatie

Een groep tegenstanders van de klimaatacties zocht in de loop van de middag de confrontatie met de activisten. Op sociale media was opgeroepen om naar de dagelijkse blokkade van Extinction Rebellion te komen om daarover onvrede te uiten, onder het motto 'Kick out the Rebellions'.

De groep werd door de politie gescheiden gehouden van de klimaatdemonstranten. Agenten met schilden en wapenstokken vormden daarvoor een linie. Leden van de groep gooiden eieren naar de politie.

Tegenstanders

Extinction Rebellion riep aanhangers vanwege de dreiging die van de groep uitging op om eerder te stoppen met het blokkeren van de A12. Een deel van de actievoerders gaf aan die oproep gehoor, maar er bleven ook demonstranten op de snelweg zitten.