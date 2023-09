De bedwants rukt op: zonder professionele hulp kom je er niet vanaf

Als de bedwants eenmaal bij je is ingetrokken, kom je er zonder professionele hulp niet meer vanaf. "Ze gaan achter de plinten zitten, in stekkerdozen. Echt alles in je huis moet worden behandeld. Dat kan flink in de papieren lopen", zegt Meerbrug.

Geen officiële cijfers

Of we in Nederland net als in Parijs te maken hebben met een bedwants-invasie is volgens Meerbrug, oud-directeur van het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD), moeilijk te zeggen om dat er in ons land geen officiële cijfers van worden bijgehouden.

Outshoorn bestrijdt de bedwants in Amsterdam en omgeving. Hij merkt dat het aantal aanvragen om bedwantsen te bestrijden toeneemt. "In coronatijd was het minder, maar nu wordt er weer meer gereisd en merken we dat de bedwants echt oprukt."