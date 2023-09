Huisarts Jurgen, moeder Marlous en dochter zijn slachtoffers Rotterdam: 'Wat een gemis'

Het slachtoffer van de schietpartij in het Erasmus MC is de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen. Hij werkte in een huisartsenpraktijk in de wijk Katendrecht. De Rotterdammer laat volgens Het Parool een vrouw en een dochter achter.

De arts werd geboren in Sliedrecht en deed een studie geneeskunde in Rotterdam, waarna hij zich specialiseerde als huisarts. In 2019 promoveerde Damen aan de Erasmus Universiteit. Damen was als universitair docent al tien jaar werkzaam bij het Erasmus MC. Daarnaast werkte hij sinds vijf jaar parttime als huisarts in het Gezondheidscentrum Katendrecht in Rotterdam Zuid.

Damen was de huisarts van demissionair minister Hugo de Jonge, vertelt hij: