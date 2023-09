Verdachte opgepakt voor schietincidenten Rotterdam: 3 doden

"Ik was binnen in het onderwijscentrum toen het alarm ging vanwege brand", zegt een meisje overstuur. "We weten niet wat er gaande is. Er gaan allerlei verhalen rond. " Het ziekenhuis is afgesloten door de politie. "Helemaal afgesloten", zegt een man. "Ik had hier eigenlijk een afspraak, maar ik kom er niet in."

Meerdere knallen gehoord

De veiligheidsregio meldde eerder al brand in een pand aan het Heiman Dullaertplein. Bij de brand zouden meerdere knallen zijn gehoord, aldus de veiligheidsregio. De brand is inmiddels onder controle. De brandweer is nog bezig de omliggende woningen te controleren. De binnenkant van de woning lijkt fors beschadigd door de brand.