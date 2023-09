Met deze foto's staan we vandaag - officieel - stil bij de coronatijd

Vandaag opent Willem-Alexander de expositie 'Stilstaan bij Corona' in het provinciehuis in Den Bosch. Rondom de opening wordt een speciaal programma uitgezonden bij de NPO. De expositie is opgezet door het Nationaal Comité Stilstaan bij Corona en zal rondreizen langs alle provincies en Caribisch Nederland. Het comité keek in opdracht van de staatssecretaris van Volksgezondheid of en hoe we stil moeten staan bij corona.

Bijna de helft (44 procent) vindt het goed dat we als samenleving stilstaan bij corona, blijkt uit enquête onder 16.000 leden van het RTL Nieuwspanel. Ook zo'n 40 procent vindt de reizende tentoonstelling die wordt gepresenteerd, daar een goede vorm voor.

'Nationale verwendag'

Andere opties om invulling te geven aan zo'n herdenking zijn volgens mensen ’een goede film of documentaire over de hele periode’ of ‘Een nationale verwendag voor alle verpleeg-en verzorgenden die aan de 'frontlinie' zich kapot werkten én daarmee zelf ook nog eens in gevaar waren!’

Vandaag wordt in ieder geval de foto-expositie geopend, met de bijbehorende verhalen. Om een beeld te geven: hieronder staan vier voorbeelden.

1. Jongeren in de knel