Man (71) doodgestoken tijdens vechtpartij Rotterdam, groep op de vlucht

Bij een steekpartij in Rotterdam is gisteravond een 71-jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer is neergestoken tijdens een vechtpartij. De politie Rotterdam heeft één iemand aangehouden maar is nog op zoek naar 'meerdere personen' die op de vlucht sloegen.

De politie heeft nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht uiteindelijk niet baten. Het incident vond omstreeks 20.00 uur plaats aan de Molièreweg in Rotterdam-Lombardijen. Aangehouden Later op de avond maakte de politie bekend dat op basis van getuigenverklaringen een 53-jarige Rotterdammer is aangehouden. De betrokkenheid van deze man bij het incident wordt nog onderzocht. De politie kijkt onder meer camerabeelden uit om duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd. Ter plaatse werd ook een hond aangetroffen met steekwonden. Het dier is per dierenambulance afgevoerd.