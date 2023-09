Paul vertaalde de afscheidsbrieven van Peter en Marc in de Sahara

In het kantoortje in Tamanrasset kon Paul alsnog iets doen. Hij kreeg te horen dat 'de twee Nederlanders' gevonden waren. Kon hij misschien helpen met het vertalen van de briefjes die gevonden waren? En stond de naam van die gids erin? "Het waren allemaal losse kladjes die uit een notitieboekje gescheurd waren. Daarop stond het hele verhaal omschreven over hoe ze gestrand waren en hun gids niet meer terug was gekomen."

Paul las hoe de mannen probeerden om toch te overleven in de zinderende woestijn. "Ze hadden de banden van hun auto in brand gestoken en waren bewust in de buurt van de auto gebleven in de hoop dat iemand ze zou zien." Hij las ook de persoonlijke woorden, waarin doorklonk dat ze wisten dat hun einde nabij was. De woorden die voor hun familie en vrienden zo dierbaar werden.

Krantenknipsels

Paul belde zijn vrouw in Nederland met het nieuws, die het weer doorgaf aan de politie. Ze hoorden er nooit meer iets over, maar de dood van de mannen is hij nooit vergeten. "Ik heb alle krantenknipsels bewaard en ze van de week weer van zolder gehaald."

Toen de brieven vertaald waren, begon Paul aan zijn eigen reis door de Sahara. Want hij begrijpt als geen ander wat Peter en Marco zo aantrok aan die uitgestrekte woestijn. "Het is zó fantastisch mooi en rustgevend. Je leeft in een ander ritme, met de zon. Je houdt ervan of je haat het, er zit niets tussenin."