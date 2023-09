Britse scholier (15) doodgestoken in de bus door jongen (17)

In Zuid-Londen is vanmorgen een 15-jarige scholier doodgestoken met een mes toen ze met de bus onderweg naar school was. Een 17-jarige jongen, vermoedelijk een bekende van het slachtoffer, is aangehouden. Het is al de vijftiende tienermoord in Londen dit jaar.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de bus wordt nog onderzocht, maar volgens getuigen die hun verhaal doen in de Britse media heeft de 17-jarige verdachte het meisje doodgestoken na een ruzie. Die zou zijn ontstaan nadat de scholier de bloemen die hij voor haar had meegebracht weigerde. 'Ergste nachtmerrie' De buschauffeur en een passagier probeerden de tiener nog te redden, maar ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. Amper een half uur later werd de jongen gearresteerd. Hij zit nog in hechtenis. Er wordt niet gezocht naar andere verdachten. Andy Brittain, de hoofdinspecteur van de Metropolitan Police, betuigde in een reactie zijn steun aan de nabestaanden van het slachtoffer. "Dit is de ergste nachtmerrie ven elke ouder. Onze agenten zijn bij de familie van het meisje om hen te ondersteunen." Lees ook: Wat staat een tiener te wachten die wordt opgepakt voor moord of doodslag? Inwoners van de Londense wijk Croydon, waar de moord plaatsvond, reageren onthutst op het nieuws. "Ik kan gewoon niet begrijpen hoe op dit tijdstip een klein meisje neergestoken kan worden", zegt een inwoner tegen de BBC. "Het is gewoon walgelijk, het gebeurt veel te vaak. En de daders worden alleen maar jonger." Vijftien in een jaar Het is al de vijftiende tienermoord in de Britse hoofdstad dit jaar. Vorig jaar waren dat er veertien en in 2021 werden dertig tieners vermoord. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, liet in een reactie weten dat zijn hart gebroken is door het nieuws. Hij zegt 'dag en nacht te blijven werken om het messengeweld in zijn stad te stoppen'. Bekijk ook: Editie NL test: zo kinderlijk eenvoudig kopen minderjarigen een mes 01:47 ✕ Minderjarigen die elkaar neersteken. Dit soorten berichten zijn niet ongewoon in het nieuws. Daarom hebben veel winkels op eigen initiatief besloten een leeftijdsgrens van 18 of in sommige gevallen 16 jaar in te stellen.