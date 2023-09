Astronauten na half jaar vertraging eindelijk terug op aarde

De reis duurde zo lang omdat er in de Soyuz-capsule die Rubio, Petelin en Prokopjev terug naar de aarde zou brengen een koelvloeistoflek werd gevonden.

Er moest dus vervangend vervoer naar het ruimtestation worden gestuurd en dat gaat nu eenmaal niet zo snel als op aarde. Het duurde maar liefst zes maanden voor de drie astronauten in een vervangende capsule kon stappen.

Eerste ruimtereis

Voor de 47-jarige Rubio was het de eerste ruimtereis ooit en meteen ook de langste die een Amerikaanse astronaut ooit maakte. In een interview met CNN zei de Amerikaan dat hij de opdracht nooit had aangenomen als hij had geweten dat zijn reis zó lang zou duren. "Dat komt door familiezaken die in het afgelopen jaar gebeurden en ik heb moeten missen", vertelt hij.