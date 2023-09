9 roedels en 39 welpen: zo gaat het nu met de wolf in Nederland

In totaal leven er in Nederland momenteel minstens twintig gevestigde wolven, wat betekent dat ze een eigen territorium hebben. Daarnaast zijn er nog zwervende wolven en de welpen die dit jaar en in voorgaande jaren zijn geboren. Hoeveel wolven er precies zijn is volgens BIJ12 niet met zekerheid te zeggen omdat niet van elke wolf het DNA is vastgesteld.

Vijf jaar in Nederland

Na ruim een eeuw afwezigheid, vestigde de eerste wolf zich in 2018 op de Noord-Veluwe. Het was het begin van een vurige discussie tussen voor- en tegenstanderds van de wolf. Boswachters en ecologen waren enthousiast over de komst van de natuurlijke vijand van herten, reeën en wilde zwijnen, maar voor veel schapenboeren was de terugkeer van de wolf een nachtmerrie. Ondanks 'wolfwerende maatregelen' doet het dier zich regelmatig tegoed aan schapen en ander vee.