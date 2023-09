Meerderheid Kamer: plegers agressie tegen zorgverleners verplicht op cursus

Het idee komt van het VVD-Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil: "Geweld tegen zorgverleners is onacceptabel en mag nooit lonen. Zo'n verplichte cursus kan helpen. Die betalen ze zelf en het doorlopen ervan creëert bewustwording en voorkomt herhaling."

Van den Hil kan rekenen op een Kamermeerderheid want PVV, PvdA/GroenLinks en CDA steunen haar plan. Fleur Agema (PVV): "Prima voorstel. Gelukkig steunt de VVD ook ons plan om ervoor te zorgen dat daders van geweld tegen hulpverleners nooit met alleen een taakstraf weg kunnen komen."

Aangifte

Joba van den Berg (CDA): "Voor agressief gedrag richting zorgverleners is geen plek in een fatsoenlijk land. Als je over de schreef gaat, leer je je eerst maar beheersen."

Julian Bushoff (PvdA/GroenLinks): "Niet alleen is zo'n cursus een goed plan, ook moeten werkgevers gewoon altijd aangifte doen als er agressie tegen een medewerker heeft plaatsgevonden. En uiteraard is het uiteindelijk aan de rechter om een oordeel te vellen."

Preventieve werking

De anti-agressiecursus is te vergelijken met de zogenoemde LEMA-cursus die al bestaat voor automobilisten die met te veel drank op achter het stuur zaten en daarvoor zijn veroordeeld.