Protest bij politie in Londen: agenten 'durven' geen wapen meer te dragen

Kaba werd in zijn hoofd geraakt door een kogel die door de voorruit werd geschoten van de auto waarin hij zat. Het voertuig stond niet op zijn naam. Een agent, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, volgde hem omdat de Audi betrokken zou zijn geweest bij een schietincident de dag ervoor. Later bleek dat Kaba geen verdachte was. De agent die het schot loste is nu dus aangeklaagd.

Angst voor vervolging

Die vervolging leidt tot onrust bij de Met, zoals het politiekorps in Londen genoemd wordt. Agenten zijn bezorgd dat zij mogelijk óók een risico lopen om vervolgd te worden.

''Het is heel uitzonderlijk dat een agent in Londen zijn of haar wapen gebruikt'', zegt correspondent Anne Saenen. ''Maar als dat toch gebeurt, gaat er vaak een split second-beslissing aan vooraf. En het risico om dan een fout te maken is volgens de agenten die protesteren onlosmakelijk verbonden aan hun beroep.''

Gevoelige kwestie

Volgens Saenen ligt in Engeland het dragen van dienstwapens bij de politie een stuk gevoeliger dan in Nederland. In de Britse hoofdstad werken zo'n 34.000 agenten. Slechts 2500 van hen werkt met een dienstwapen op zak. ''Men zegt hier: geweld gebruiken lokt geweld uit. Veel agenten geven dus de voorkeur aan het niet dragen van wapens. Maar op sommige plekken zoals luchthavens of Downing Street zijn gewapende agenten noodzakelijk voor de veiligheid en moet het dus wel.''