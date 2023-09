Scholen krijgen extra ruimte voor verplaatsen eindtoets om carnaval

Onrust in het zuiden

Met name in carnavalsprovincies als Noord-Brabant en Limburg was veel protest. Op veel scholen zijn ook in de week voorafgaand aan carnaval al veel activiteiten in het kader van de 'vastelaovend'.

Begin deze maand pleitte ook een Kamermeerderheid van D66, CDA, SP, PVV, GroenLinks en BBB voor meer ruimte voor de toets. Al eerder hadden verschillende gemeenten, scholen en carnavalsverenigingen al meerdere keren gevraagd om een flexibele omgang met de doorstroomtoets.

"Het is belangrijk dat leerlingen op tijd en op een goede manier in groep 8 de doorstroomtoets kunnen maken. Tegelijkertijd snap ik als geboren Brabantse heel goed dat met name kinderen in het zuiden willen genieten van het mooie carnaval," aldus minister Paul in een reactie.